Шумоизоляция
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ПВХ профиль SMART PRO (Казахстан)
Количество камер 4
Стеклопакет 24 мм однокамерный (два стекла) энергосберегающий
Армирование: оцинкованная сталь 1.2-1,5 мм
Фурнитура: AXOR (Украина)
Подоконник Home Line (Казахстан)
ПВХ профиль VEKA EUROLINE (Германия)
Количество камер 3
Стеклопакет 24 мм однокамерный (два стекла) энергосберегающий
Армирование: оцинкованная сталь 1,5 мм
Фурнитура: Winkhaus (Германия)
Подоконник: Elesgo (Казахстан) покрытие износостойкое, акриловое
ПВХ профиль VEKA SOFTLINE 70 (Германия)
Количество камер 5
Стеклопакет 36 мм двухкамерный (три стекла) 2 Энерго
Армирование: оцинкованная сталь 1,5 мм
Фурнитура: Winkhaus противовзломная (Германия).
Подоконник: CRISTALIT (Россия) покрытие износостойкое, акриловое
5 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В КОМПАНИИ МАСТЕРГРАД
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Создайте свой неповторимый стиль окон
ТОВАРЫ
Всего 6 этапов от заявки
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ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Выберите оконную систему
Выберите стеклопакет
Veka Euroline
58 мм/3 камеры
Однокамерный стеклопакет
24 мм. 4-16-И4 (ЭНЕРГО)
R0 профиля 0.64 м2°С/Вт.
R0 стеклопакета: 0.59 м2°С/Вт.
R0 окна 0.60 м2°С/Вт.
ОТЗЫВЫ
МАСТЕРГРАД - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОКОН ПВХ В АЛМАТЫ!!!