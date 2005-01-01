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2.ТИП И РАЗМЕРЫ ОКНА
1450 мм
1100 мм
1450 мм
2050 мм
2120 мм
2020 мм
Пластиковые окна Алматы
3.ОПЦИИ

ПВХ профиль SMART PRO (Казахстан)

Количество камер 4

Стеклопакет 24 мм однокамерный (два стекла) энергосберегающий

Армирование: оцинкованная сталь 1.2-1,5 мм

Фурнитура: AXOR (Украина)

Подоконник Home Line (Казахстан)

Итого:
66381 тг.

5 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В КОМПАНИИ МАСТЕРГРАД

Наши окна в 2 раза теплее Пластиковые окна обладают повышенными энергоэффективными свойствами благодаря энергосберегающим и мультифункциональным стеклопакетам.
Гарантия на ПВХ-профиль VEKA — 10 лет! Пластиковые окна обладают повышенными энергоэффективными свойствами благодаря энергосберегающим и мультифункциональным стеклопакетам.
Профессиональный монтаж Окна профессионально установят наши работники с опытом не менее 5 лет! При соблюдении всех рекомендаций гарантия на монтаж — 5 лет!
Забудьте про сквозняки Немецкая фурнитура WINKHAUS и каучуковый уплотнитель VEKA обеспечат надежный прижим и защитят дом от продувания и сквозняков!
Забудьте про сквозняки Все инженеры замерщики имеют опыт работы более 10 лет! Бесплатно помогут выбрать конфигурацию окон, порекомендуют материал профиля, проконсультируют, как правильно подготовить проемы, а также рассчитают полную стоимость заказа.
Нужна консультация?

ДОБАВЬТЕ КРАСОК В ИНТЕРЬЕР!

Создайте свой неповторимый стиль окон

Выберите цвет
  • Белая ручка для окон
  • серебряная ручка для окон
  • Золотая ручка для окон
  • Бронзовая ручка для окон
  • Коричевая ручка для окон
  • Белые ламинированные окна
  • Ламинация золотой дуб пластиковых окон
  • Орех ламинация пластиковых окон
  • Ламинация темный дуб для пластиковых окон
  • Ламинация махагон для пластиковых окон
  • Ламинация натуральный дуб для пластиковых окон
  • Антрацитового-серая ламинация пластиковых окон
  • Светло-серая ламинация пластиковых окон
  • Шоколадно-коричневая ламинация пластиковых окон
  • Ярко-синяя ламинация пластиковых окон
  • Темно-зеленая ламинация пластиковых окон
  • Алая ламинация пластиковых окон
Белая ламинация пластиковых окон Белая оконная ручка

ТОВАРЫ

СОВЕТУЕМ АКЦИЯ
Глухое одностворчатое окно 1000х1400
Глухое одностворчатое окно 1000х1400
в наличии
33 500 тг
СОВЕТУЕМ АКЦИЯ
Глухое одностворчатое окно 1000х1000
Глухое одностворчатое окно 1000х1000
в наличии
25 800 тг
СОВЕТУЕМ АКЦИЯ
Одностворчатое готовое окно 600х1400
Одностворчатое готовое окно 600х1400
в наличии
43 000 тг
СОВЕТУЕМ АКЦИЯ
Двухстворчатое окно ПВХ 1200х1200
Двухстворчатое окно ПВХ 1200х1200
в наличии
81 000 тг
СОВЕТУЕМ АКЦИЯ
Готовое двухстворчатое окно ПВХ 1450х1200
Готовое двухстворчатое окно ПВХ 1450х1200
в наличии
68 940 тг
СОВЕТУЕМ АКЦИЯ
Готовое двухстворчатое окно 1450х1200
Готовое двухстворчатое окно 1450х1200
в наличии
45 880 тг
Хотите окно, но не знаете,
с чего начать?

Всего 6 этапов от заявки
до готового окна в Вашем доме!

01
ВАША ЗАЯВКА Вы оставляете заявку или звоните нам.
02
КОНСУЛЬТАЦИЯ Наш менеджер связывается с вами и рассказывает все об изделиях.
03
ЗАМЕР Наш специалист снимает точные размеры проема.
04
СОГЛАСОВАНИЕ Мы согласовываем сроки изготовления изделий, доставки и монтажа.
05
ДОСТАВКА Мы доставляем изделия и производим монтаж.
06
ГОТОВО Наслаждайтесь теплом и комфортом!

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ НА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ХОТИТЕ ТАКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА?

ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Желание существенно сэкономить Очень часто люди в процессе выбора отталкиваются от вопроса стоимости, считая, что за невысокую цену тоже можно купить изделия хорошего качества. Качественные окна действительно можно купить за разумные деньги, но стоит учитывать, что стоимость включает в себя:
*Расходы на исходный материал, а также дополнительные комплектующие;
*Расходы на аренду помещения;
*Заработную плату персонала.
Обращаем Ваше внимание на то, что организации, которые предлагают выполнить установку окон по очень низкой цене, скорее всего экономили на одном из вышеперечисленных пунктов.
Гонка за брендом Пластиковое окно – изделие, состоящее из внушительного числа различных элементов, основными являются: профиль, фурнитура, стеклопакет. Надежность и долговечность конструкции будет зависеть от данных составляющих. Очень часто компании акцентируют внимание на то, что будет использоваться профиль от известного производителя, при этом будет применяться фурнитура низкого качества.
Незнание того, где и каким образом было произведено окно Для того, чтобы готовая оконная конструкция была прочной и имела длительный срок службы, она должна быть собрана на высокоточном современном оборудовании.
Игнорирование вопроса энергоэффективности Не стоит обходить стороной энергосберегающие конструкции, они наглядно демонстрируют свою эффективность в холодное время года.
Попытка самостоятельно установить окна Осуществить правильную установку оконных конструкций могут только высококвалифицированные специалисты, при помощи специального профессионального оборудования и инструментов.
Отсутствие внешней отделки В данном случае речь идет об установке наружных откосов. Спустя какое-то время после монтажа окон, пена теряет свою эффективность, и начинает пропускать влагу и внешний шум. Решением является использование внешних откосов.
Отсутствие гарантии В тех случаях, когда производитель уверен в своем продукте, использует качественные материалы и ведет работы на современных станках, он в обязательном порядке предоставляет гарантийный талон на проведенные услуги. Нужно обязательно уточнять данную информацию еще до подписания договора.
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Как выбрать теплое окно

Выберите оконную систему

Выберите стеклопакет

Veka Euroline

58 мм/3 камеры

Однокамерный стеклопакет

24 мм. 4-16-И4 (ЭНЕРГО)

R0 профиля 0.64 м2°С/Вт.

Теплоизоляция профиля,
как у 52 см кирпичной стены

R0 стеклопакета: 0.59 м2°С/Вт.

Теплоизоляция стеклопакета,
как у 48 см кирпичной стены

R0 окна 0.60 м2°С/Вт.

49 см. кирпичной стены
Коэффициент сопротивление теплопередаче R0 показывает способность материала препятствовать потерям тепла.
Чем выше R0, тем лучшую теплоизоляцию имеет материал.

ОТЗЫВЫ

МАСТЕРГРАД - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОКОН ПВХ В АЛМАТЫ!!!

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