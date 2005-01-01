Желание существенно сэкономить Очень часто люди в процессе выбора отталкиваются от вопроса стоимости, считая, что за невысокую цену тоже можно купить изделия хорошего качества. Качественные окна действительно можно купить за разумные деньги, но стоит учитывать, что стоимость включает в себя:

*Расходы на исходный материал, а также дополнительные комплектующие;

*Расходы на аренду помещения;

*Заработную плату персонала.

Обращаем Ваше внимание на то, что организации, которые предлагают выполнить установку окон по очень низкой цене, скорее всего экономили на одном из вышеперечисленных пунктов.



Гонка за брендом Пластиковое окно – изделие, состоящее из внушительного числа различных элементов, основными являются: профиль, фурнитура, стеклопакет. Надежность и долговечность конструкции будет зависеть от данных составляющих. Очень часто компании акцентируют внимание на то, что будет использоваться профиль от известного производителя, при этом будет применяться фурнитура низкого качества.

Незнание того, где и каким образом было произведено окно Для того, чтобы готовая оконная конструкция была прочной и имела длительный срок службы, она должна быть собрана на высокоточном современном оборудовании.

Игнорирование вопроса энергоэффективности Не стоит обходить стороной энергосберегающие конструкции, они наглядно демонстрируют свою эффективность в холодное время года.

Попытка самостоятельно установить окна Осуществить правильную установку оконных конструкций могут только высококвалифицированные специалисты, при помощи специального профессионального оборудования и инструментов.

Отсутствие внешней отделки В данном случае речь идет об установке наружных откосов. Спустя какое-то время после монтажа окон, пена теряет свою эффективность, и начинает пропускать влагу и внешний шум. Решением является использование внешних откосов.